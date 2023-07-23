Alarmları kurun! Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçının saati belli oldu

Yıldız futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. Başarılı oyuncunun bu mücadelede forma giymesi bekleniyor.