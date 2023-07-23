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Alarmları kurun! Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçının saati belli oldu

Spor Haberleri

Yıldız futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. Başarılı oyuncunun bu mücadelede forma giymesi bekleniyor.

İspayol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi.

KADRODA ARDA DA VAR

Dünya devi Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler, bu gece 05.00'te AC Milan ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna kattı.

Alarmları kurun! Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçının saati belli oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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