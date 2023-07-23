Alarmları kurun! Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçının saati belli oldu
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Yıldız futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi. Başarılı oyuncunun bu mücadelede forma giymesi bekleniyor.
İspayol devi Real Madrid'in bu gece 05.00'te AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna başarılı futbolcu Arda Güler'de dahil edildi.
KADRODA ARDA DA VAR
Dünya devi Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler, bu gece 05.00'te AC Milan ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.
20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Real Madrid, yıldız futbolcu Arda'yı Fenerbahçe'den bonuslar dahilinde toplam 30 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna kattı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023