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Alanyaspor ve Pendikspor Berabere Kaldı

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Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Maçın 90 dakikası tam beklediğimiz gibi geçti. Rakibin hızlı hücum yakalama anları, devamlı ikinci toplardan hücum yaparak uzun oynayan organizasyonlarla, beklediğimiz gibi bir maç oldu. Fakat hücum hattındaki oyuncularımın performansın biraz daha iyi olmasını bekliyordum. Bugün bu çok fazla gerçekleşmedi ama ona rağmen çok üstün oynadığımız bir maç oldu" dedi.

"VERİLMEYEN GOLÜMÜZ KONUŞULABİLİR"

Verilmeyen golün maçın konuşulacak noktalarından biri olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Yediğimiz gol var. Tacı biz atarken gol yedik. Gene bireysel hatalar, büyük hatalar. Verilmeyen golümüz konuşulabilir. Her şeye rağmen artı 1 puan önemli tabi ama rakibimizle aramızdaki puan farkını uzatmak istiyorduk. Bu bugün gerçekleşmedi. Belki hakemin yanlış bir kararından dolayı ama genel hatlarıyla oyuncularımın pes etmemesi ve devam edişi benim için önemli ve değerliydi. Yine haftaya önemli bir maçımız var. Her maçımız zor oluyor. Daha az hata yapmamız lazım ve biraz daha üçüncü bölgede daha sakin olup oraya yerleşmemiz lazım. Bununla ilgili de çalışacağız" ifadelerini kullandı

IVO VIEIRA: DENGELİ BİR MAÇ OLDU

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ilk gol şansını bulduklarını ancak bunu değerlendiremediklerini belirterek, "Dengeli bir maç oldu. İlk gol şansını biz bulduk fakat maalesef gole çeviremedik. Sonra rakipte oyuna ortak oldu. İlk yarı böyle bitti. 2'nci yarı ilk golü biz bulduk çok mutluyduk ama maalesef skoru koruyamadık. Rakip de sonuç elde etmek için çok çalıştı. Sonuçta onlar da bir gol attı. 3 puan bekliyorduk, çok istiyorduk ama 1 puan aldık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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