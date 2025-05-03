Alanyaspor ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı

Alanyaspor ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Alanyaspor'un golü Joseph Attamah ile 30. dakikada gelirken, Kayserispor'un eşitliği sağlayan golü Ramazan Civelek'ten 52. dakikada geldi.

(ANKARA) - Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Alanyaspor maçın 30. dakikasında Joseph Attamah'ın attığı golle öne geçti. Kayserispor, 52. dakikada Ramazan Civelek'in golüyle beraberliği buldu. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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