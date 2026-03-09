Haberler

Corendon Alanyaspor – Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0

Corendon Alanyaspor – Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 25'inci haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadele, her iki takımın da gol atamamasıyla 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?

STAT: Alanya Oba Stadı

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut

CORENDON ALANYASPOR: Paulo Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 85 İzzet Çelik), Janvier, Enes Keskin (Dk. 60 Duarte), Hwang (Dk. 85 Efecan Karaca), Meschack (Dk. 61 Hagi), Mounie (Dk. 74 Güven Yalçın)

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Dk. 84 Hanousek), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Onyekuru), Verasanovic (Dk. 69 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Cihan Çanak), Koita (Dk. 84 Niang)

SARI KARTLAR: Mounie ( Alanyaspor )- Koita, Pereira ( Gençlerbirliği )

Süper Lig'in 25'inci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikler tamamlandı.

5'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya vuran Mounie'nin şutu direkten döndü. Topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

39'uncu dakikada Alanyaspor'un sol taraftan Hadergjonaj'la kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan seken topu önünde bulan Ümit Akdağ altı pasın gerisinden şutunu çekti, kaleci Velho topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

59'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Meschack'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte vuran Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.

79'uncu dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

İran tek kararıyla dünyayı ateşe attı! Son tahmin uykuları kaçıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti

İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi