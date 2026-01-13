Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor: 2 Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Hadergjonaj ve Fofana penaltı golleri ile dikkat çekti.

Maçtan dakikalar

59. dakikada ceza sahası içerisinde Fatih'in topa elle müdahale ettiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fofana, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

73. dakikada Alanyaspor, Duarte'nin ceza sahası içerisinde Tarık Buğra Kalpaklı tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına gelen Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta (Maestro dk. 61), Ümit Akdağ (Baran Moğultay dk. 89), Hadergjonaj, Janvier (Ogundu dk. 74), Fatih Aksoy, Hagi (Hwang dk. 61), Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 61), Duarte, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Cihan Memik, Batuhan Yavuz, Mehmet Öz, Yusuf Can Kandemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec (Burhan Ersoy dk. 77) Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter (Johnson dk. 65) Larsson (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 65), Berkay Özcan, Serginho (Ahmet Sivri dk. 65), Fofana (Doh dk. 65)

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Ömer Akdağ

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Hadergjonaj (dk. 16 pen. ve dk. 73) (Alanyaspor), Fofana (dk. 28 ve dk. 59 pen.) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hagi, Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

