Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde 4 maç aradan sonra kazandı. Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 12 maça çıktı.

  • Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
  • Alanyaspor, ligde 4 maç aradan sonra galibiyet alarak 26 puana ulaştı.
  • Konyaspor, ligde 12 maçtır galibiyet alamadı ve 20 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 2-1 kazandı.

ALANYASPOR 2 GOLLE 3 PUNA UZANDI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ruan Duarte ve 80. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti. Konyaspor'un tek golünü 83. dakikada serbest vuruştan Enis Bardhi kaydetti.

4 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde 4 maç aranın ardından galip geldi ve 26 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 12 maça çıkan Konyaspor ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise lider Galatasaray'ı kendi evinde ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
