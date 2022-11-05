Alanyaspor'u deviren Ümraniyespor'un 'Behlül' paylaşımı sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Corendon Alanyaspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 21 ve 69. dakikalarda Umut Nayir ve 38. dakikada Geraldo'nun attığı golle 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Akdeniz ekibinin tek golüyse 56. dakikada Wilson Eduardo'dan geldi.

RAKİBE OLAY GÖNDERME

Uzun süre sonra galibiyetle tanışan Ümraniyespor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise geceye damga vurdu. Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu dizisinden bir kesit ile rakibine göndermede bulunan Ümraniyespor, futbol severlerin yüzlerini güldürdü.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Ümraniyespor resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları şunlar;