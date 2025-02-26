DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Lige Odaklanacağız'

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: 'Lige Odaklanacağız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, maç sonrası yaptığı açıklamada ligdeki hedeflerine odaklanacaklarını vurguladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Maalesef burada galip gelmek isterdik ancak bundan sonra tamamen lige odaklanacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Buraya gelirken aslında dört takımın birden ilk ikiye girip çeyrek finale çıkma şansı vardı. Diğer maçlar da bizi ilgilendiriyordu ancak biz kazandığımızda büyük ihtimalle çıkacağımızı düşünüyorduk. Tabii ki baktığımızda çok fazla pozisyona girdik ancak bunları değerlendiremedik. Arka arkaya bulduğumuz pozisyonlarda gol atabilmiş olsaydık belki de 1-0'dan sonra 2'yi bulmuş olsaydık daha farklı bir maç olabilirdi bizim adımıza. Ancak oyun olarak baktığımızda da Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da bizim adımıza onlardan biri oldu. Bizim kadro değerlerine baktığımızda da 5-6 oyuncuyu hem lig için saklayıp hem de cezalı sakat oyuncularımız olduğunda biz de sorun yaşıyoruz. Genç oyuncuları oynatmayı seviyoruz ama zaman zaman da zorunlu hale geliyor bu. Maalesef burada galip gelmek isterdik ancak bundan sonra tamamen lige odaklanacağız. Umarım ligde de daha iyi bir performans koyarak, bir an önce alt sıralardan kurtulup, ligde kalma hedefimize ulaşırız. Bunu istiyoruz kupada da çeyrek finale çıkan tüm takımları kutluyorum. Bu maç özelinde de ikinci yarı kaleye geçen genç kardeşimizi kutluyorum. Harika bir performans sergiledi, önü açık gözüküyor. Umut ediyorum ki çok daha iyi performanslar sergileyip çok daha iyi yerlere gelecektir, tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
img

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
img

Yanmış yüzünün fotoğrafını "Hassas içerik" notuyla paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

"Gossip Girl" dizisinin yıldızı, evinde ölü bulundu
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den TFF'ye çok konuşulacak başvuru
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.