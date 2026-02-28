Joao Pereira: Takımımla gurur duyuyorum

ALANYASPOR Teknik Direktörü Joao Pereira, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 16 takımından birisiyle oynadık. Onların sahasında kafa kafaya mücadele verdik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuç iyi değil ama maçı izleyenler oyunun kalitesini görmüştür" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. İyi oynarken kalelerinde hak etmedikleri bir gol gördüklerini belirten Portekizli teknik adam, "Çok iyi bir maç izledik. Hem Galatasaray hem biz hem de hakemler iyi performans gösterdi. İyi başladık. İlk pozisyonu bulduk. İyi oynarken duraklamalarda gol yedik. Bu golü hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolda bunlar oluyor. İkinci yarıya da iyi başladık. 1-1'i de bulduk. Galatasaray iyi, kalitesi yüksek bir takım. İkinci golü buldular. Biz 2-2'yi bulacakken 3-1 oldu. Futbol oynamaya çalışan bir takım olduğumuz için böyle şeyler olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 16 takımından birisiyle oynadık. Onların sahasında kafa kafaya mücadele verdik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuç iyi değil ama maçı izleyenler oyunun kalitesini görmüştür. Oyuncularım antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. Bazı anlarda Galatasaray'a zorluk çıkarttığımızı düşünüyorum. Sonuçtan memnun değilim ama futbolda bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN MAÇTA PERFORMANS ANLAMINDA ÇOK FARK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Hafta içinde Türkiye Kupası'nda yeniden Galatasaray ile karşılaşacakları ve o karşılaşmada neyi değiştirmeleri gerektiği yönünde gelen soru üzerine Pereira, "Analiz edeceğiz. Neyi iyi yapabiliriz, neyi geliştirebiliriz diye. Karşımızda iyi bir takım var. Bugün maçta performans anlamında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Mücadele anlamında da öyle. 3-1'lik skor kolay bir galibiyet gibi gözükebilir dışarıdan ama bence öyle değildi. Sahada kontrol edemediğiniz şeyler oluyor. Oyuncularım sahada ne istediysem yaptılar" şeklinde konuştu.

'OYUNCULARIMIZIN SAHADA NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLAMASI BENİM İÇİN ÖNEMLİ'

Pozitif bir oyun oynadıklarını ancak bunun bazen sonuca yansımadığını söyleyen Joao Pereira, "Bazı kritik anlarda istediklerimizi yapamıyoruz. Sebebi bu olabilir. Bugün duraklamalarda yediğimiz gol gibi. Bunun önüne geçebilirdik. Oyuncularımızın sahada ne yapması gerektiğini anlaması benim için önemli. Bir penaltı oluyor, pas hatası oluyor bunu kontrol edemiyorsunuz. Burada Alanya maçlarını izlerken keyif alıyoruz dediniz. Maç kazanamazsak benim geleceğim ne olur bilmiyorum. Gelecek için iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Kötü oynarken bir maç kazanırsınız ama ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı