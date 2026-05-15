Alanyaspor, Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Corendon Alanyaspor, Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile 2026-27 sezonu sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Alanyaspor Kulübünün yazılı açıklamasında, Portekizli teknik adam Pereira ile yeni sezon için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Joao Pereira ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt