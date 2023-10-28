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Alanyaspor, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.