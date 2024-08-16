Üye Girişi
Haberler

Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlerin takıma katkı sağlayacağını belirtti.

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Rony Lopes ve Juan Christian ile sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninin ardında da sezon başından beri alınan oyunculardan Serdar Dursun, Makouta, Mert Bayram, Bera Çeken ve Balkovec'i tanıttı.

Turuncu-yeşilli takım, transfer döneminde 2 ismi daha kadrosuna kattı. Rony Lopes ve Juan Christian için Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 28 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Rony Lopes'le 2 yıllığına, 23 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Juan Christian ile de 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: TAKIMA KATKI ANLAMINDA BEKLENTİMİZ YÜKSEK

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Juan Christian transferi için, "Bugün de Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian kadromuza kattık. Tabii ki kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Takıma katkı anlamında beklentimiz yüksek, kendine has oyunu var. Kendisinin de amacı ve hedefleri var. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Rony Lopes transferi hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Rony Lopes hem forvet arkası hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Braga'dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Kariyerli bir oyuncu ve burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inandığı için kendisi de burada. Transferi biraz uzun sürdü ben kendisine Alanyaspor'u seçtiği için teşekkür ediyorum. O da bizi istedi biz de onu istedik. Alanyaspor'umuza inşallah çok faydalı olacaktır" dedi.

JUAN CHRISTIAN: BURADA AİLE HAVASI VAR

Alanyaspor'a transferi hakkında konuşan Juan Christian ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Alanyaspor, bana bu şansı verdiği için özellikle başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Benim transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi karşılandım. Burada bir aile havası var. Ben de burada hedeflerime ulaşmak için çok iyi çalışacağım. Tekrardan burada olduğum için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.

RONY LOPEZ: BUNDAN SONRA ÇALIŞMA ZAMANI

Rony Lopes ise Alanyaspor'a her şeyini vermek ve katkıda bulunmak için hazır olduğunu söyledi. Lopes konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Başkanımıza sözleri için çok teşekkür ederim. En başından beri bana çok fazla güven verdi. Bana bu güveni vermesinden dolayı da çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım. Hep birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra çalışma zamanı. Süper Lig'de geçen sezon birkaç tane maç izlemiştim. Çünkü artık Türkiye'deki liglerin maçları Portekiz televizyonunda yayınlanıyor. Şimdi daha çok izleyeceğim ve içinde olduğum için daha çok göreceğim."

OYUNCULAR TANITILDI

İki Brezilyalı kanat oyuncusuna imza attıran Alanyaspor ardından sezon başından beri alınan Serdar Dursun, Makouta, Mert Bayram, Bera Çeken ve Balkovec'i de tanıttı. İmza töreni ve tanıtım etkinliği toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hasan Çavuşoğlu Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i açıklandı, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Ulm Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ulm Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Le Havre PSG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Le Havre PSG ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? #9917 Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi, oynanmayacak mı? GS maçı ertelendi mi? Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları ne zaman oynanacak, neden ertelendi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?
title