Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 2-1 Yenildi
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Hwang'ın 45+2. dakikada attığı golle öne geçen Alanyaspor, Kasımpaşa'nın Gueye ile 48 ve 52. dakikalarda bulduğu gollerle maçı kaybetti.

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?

STAT: Alanya Oba Stadyumu

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 87 Güven Yalçın), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 74 Janvier), Ruan, Hwang (Dk. 87 Ogundu), Hagi, Meschack (Dk. 75 Mounie)

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Emre Taşdemir (Dk. 20 Frimpong), Ben Ouanes (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson, Cafu (Dk. 82 Cem Üstündağ), Fall, Gueye (Dk. 90+4 Espinoza)

GOLLER: Dk. 45+2 Hwang (Alanyaspor) – Dk. 48 ve Dk. 52 Gueye ( Kasımpaşa )

SARI KARTLAR: Maestro (Alanyaspor) – Cafu, Espinoza ( Kasımpaşa )

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle tamamlandı.

11'inci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Hagi'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Kasımpaşa'nın oyuncu Slazai, Meschack'tan önce araya girerek topu dışarı gönderdi.

27'nci dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan gelişen atağında Cafu'nun ara pasıyla topla buluşan Gueye'nin şutunda Alanyaspor'un file bekçisi Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topun sahibi oldu.

32'nci dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan gelişen atağında Ben Ouanes'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Gueye'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

45+2'nci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan Hadergjonaj'ın kullandığı uzun taç atışında Kasımpaşa'nın savunmasının arkasına sarkan Hwang, Szalai'den sıyrılarak şutunu attı. Hwang'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.

48'inci dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen atakta Winck'in ön direğe gönderdiği pasla topla buluşan Gueye'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

52'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ taraftan Cafu kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içerisine gönderirken topla buluşan Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

62'nci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Hagi'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Lima'nın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan gerçekleşen atağından Diabete'nin ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Fall'ın şutu üstten dışarı çıktı.

Mücadele 2-1 Kasımpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
