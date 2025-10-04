Haberler

Alanyaspor kaçtı, Gençlerbirliği kovaladı! 4 gollü maçta kazanan yok

Alanyaspor kaçtı, Gençlerbirliği kovaladı! 4 gollü maçta kazanan yok
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor, 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 10'a, Gençlerbirliği ise 5'e çıkarttı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 berabere gitti.

4 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN YOK

Karşılaşmada konuk ekip Alanyaspor, 13. dakikada Ianis Hagi'nin muhteşem frikik golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 66. dakikasında Gençlerbirliği, Zan Zuzek'in golüyle skora denge getirdi. Bu gole Alanyaspor, 3 dakika sonra cevap verdi. Güney Koreli oyuncu Hwang Ui-Jo, 69. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Konuk ekibin üstünlük sevinci 7 dakika sürdü. Gençlerbirliği M'Baye Niang'ın 76. dakikada attığı penaltı golüyle skora yeniden denge getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 10'a, Gençlerbirliği ise 5'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği zorlu Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
