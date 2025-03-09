Alanyaspor, Galatasaray'ı 1-0 Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alanyaspor'un golü 23. dakikada Vilhena'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen topu indirdi. Pozisyonun devamında Frankowski'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı.
10. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.
23. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan ortasında top arka direkte Hadergjonaj'da kaldı. Hadergjonaj'in pasında ceza sahası içinde Vilhena'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Frankowski'nin kısa kalan pasını iyi değerlendiren Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova, Sporar
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz, Enes Keskin
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Vilhena (dk. 23) Alanyaspor
Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina (Galatasaray) - ANTALYA