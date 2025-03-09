Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildir
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı

Alanyaspor, Galatasaray'ı 1-0 Geride Bıraktı

Alanyaspor, Galatasaray'ı 1-0 Geride Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Alanyaspor'un golü 23. dakikada Vilhena'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen topu indirdi. Pozisyonun devamında Frankowski'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı.

10. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

23. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan ortasında top arka direkte Hadergjonaj'da kaldı. Hadergjonaj'in pasında ceza sahası içinde Vilhena'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Frankowski'nin kısa kalan pasını iyi değerlendiren Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova, Sporar

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz, Enes Keskin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Vilhena (dk. 23) Alanyaspor

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina (Galatasaray) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
img

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
img

Elon Musk'tan Polonyalı bakana kriz yaratacak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet
Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu devre arasında kırmızı kart gördü
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.