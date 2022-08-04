Alanyaspor, Fransız Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı - Haberler

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Alanyaspor, Fransız Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Alanyaspor, Fransız Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Son olarak Fransa 2. Lig ekiplerin Amienz forması giyen orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba, Alanyaspor'a imza attı. 24 yaşındaki Fransız futbolcu ile 3 yıllık mukavele imzalandı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Lig başlamadan transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugünde Fransa'dan Lusamba'yı transfer ediyoruz. Lusamba 3 yıl önce yine kulübümüze gelmişti. O zaman kısmet olmamıştı. Şimdi kulübümüzle 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Takip ettiğimiz önemli ve değerli bir oyuncu. Kulübümüze çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah kazasız belasız sakatlık geçirmeden faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Aramıza hoş geldin Lusamba" dedi.

Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Lusamba, "Başkanımızın da dediği gibi 3 sene önce buraya gelmiştim. Bugün burada tekrar buluşuyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum, taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Cengiz Aydoğan Fransa Spor Haberler

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