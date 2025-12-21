Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0
Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Hwang ve Güven Yalçın'ın golleriyle galip gelen Alanyaspor, maç boyunca etkili bir performans sergiledi.
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan (Dk. 90+3 Batuhan Yavuz), Efecan Karaca (Dk. 68 Ogundu), Hwang (Dk. 84 Baran Moğultay), Güven Yalçın (Dk. 68 Hagi)
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio (Dk. 87 Barış Kalaycı), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Dk. 82 Barış Kalaycı), Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Dk. 87 Gray)
GOL: Dk. 13 Hwang, Dk. 58 Güven Yalçın (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Alanyaspor) – Esgaio ( Fatih Karagümrük )
Süper Lig'in 17'nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 2-0 ev sahibi Alanyaspor'un galibiyetiyle sona erdi.
13'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ruan'ın şutunda top, Fatih Karagümrük savunmasından sekti. Hwang'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
22'nci dakikada sol taraftan kazanılan kornerde Janvier ortaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.
34'üncü dakikada Janvier'in ortasında penaltı noktasında Lima'nın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.
58'inci dakikada Alanyaspor farkı ikiye yükseltti. Sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0.
82'nci dakikada merkezden gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
88'inci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan atağında ceza sahasına giren Ruan'un şutunu kaleci Grbic kurtardı.
Mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.