Haberler

Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0

Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Hwang ve Güven Yalçın'ın golleriyle galip gelen Alanyaspor, maç boyunca etkili bir performans sergiledi.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan (Dk. 90+3 Batuhan Yavuz), Efecan Karaca (Dk. 68 Ogundu), Hwang (Dk. 84 Baran Moğultay), Güven Yalçın (Dk. 68 Hagi)

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio (Dk. 87 Barış Kalaycı), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Dk. 82 Barış Kalaycı), Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Dk. 87 Gray)

GOL: Dk. 13 Hwang, Dk. 58 Güven Yalçın (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Alanyaspor) – Esgaio ( Fatih Karagümrük )

Süper Lig'in 17'nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 2-0 ev sahibi Alanyaspor'un galibiyetiyle sona erdi.

13'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ruan'ın şutunda top, Fatih Karagümrük savunmasından sekti. Hwang'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

22'nci dakikada sol taraftan kazanılan kornerde Janvier ortaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

34'üncü dakikada Janvier'in ortasında penaltı noktasında Lima'nın kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle geçildi.

58'inci dakikada Alanyaspor farkı ikiye yükseltti. Sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0.

82'nci dakikada merkezden gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.

88'inci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan atağında ceza sahasına giren Ruan'un şutunu kaleci Grbic kurtardı.

Mücadele Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Bütçe maratonunda son gün! Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas

Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
title