Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor
Corendon Alanyaspor, Burdur kampında Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaparak yarın FK Tikves ile oynayacağı hazırlık maçına hazırlanıyor.
Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Turuncu-yeşilliler, yarın Kuzey Makedonya temsilcisi FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan turuncu-yeşilli ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, yarın Kuzey Makedonya ekiplerinden FK Tikves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - ANTALYA