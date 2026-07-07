Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, sağlık kontrolünden geçti
Corendon Alanyaspor'da teknik heyet, idari kadro ve futbolcular, yeni sezon öncesinde üç gün süren kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Corendon Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik heyet, idari kadro ve futbolcular kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik heyet, idari kadro ve futbolcular, Alanya'da sağlık taramasından geçti. Üç gün süren sağlık kontrolleri kapsamında teknik heyet ve futbolcular; kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye ile kulak-burun-boğaz polikliniklerinde muayene edildi. Ayrıca sporculara efor testi, akciğer fonksiyon testi ile kan tahlilleri yapıldı. - ANTALYA