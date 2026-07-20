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Corendon Alanyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur kampında teknik direktör Joao Pereira yönetiminde taktik organizasyonlar ve hücum varyasyonları üzerine yoğun bir antrenman yaptı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur kampında gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde yapılan idman, ısınma çalışmasıyla başladı. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar ve hücum varyasyonları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Yoğun tempoda geçen idman, hücum oyununa yönelik uygulamaların ardından tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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