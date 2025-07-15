Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Takım, sabah pas ve hücum çalışması yaparken, akşam ise taktik çalışmaya geçti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki sabah antrenmanında pas ve hücum çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde ise ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor