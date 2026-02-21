Haberler

Alanya'daki aksiyon dolu maç RAMS Başakşehir'in

Alanya'daki aksiyon dolu maç RAMS Başakşehir'in
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, Alanya'da 2016 yılından bu yana ilk kez kazandı.

  • RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor'u Alanya Oba Stadyumu'nda 2-1 yendi.
  • RAMS Başakşehir'in golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov tarafından atıldı.
  • RAMS Başakşehir, Alanya'da 2016 yılından bu yana ilk kez galip geldi ve puanını 36'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip RAMS Başakşehir 2-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR GOLCÜLERİYLE KAZANDI

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti. Corendon Alanyaspor'un tek golü 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un Ui-Jo Hwang ile skoru 2-2'ye getirdiği gol elle oynama sonucunda geçerlilik kazanmadı.

2016'DAN BERİ İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Alanya'da 2016 yılından bu yana ilk kez kazanan RAMS Başakşehir, puanını 36 yaptı. Corendon Alanyaspor ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıERTUĞRUL ERSOY:

Bu maçta şike olma ihtimali bar hakem başakşehir e kazanır oynadı galiba olmayan penaltı verdi temiz golü de gerekçesiz faul olarak iptal etti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Kış Olimpiyatları'nda korku dolu anlar! Paten bıçağı yüzünü kesti, az kalsın kör kalacaktı

Kör kalmaktan santimlerle böyle kurtuldu