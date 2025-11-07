Haberler

Alanya'da Modern Pentatlon Milli Sporcularından Büyük Başarı

Alanya'da Modern Pentatlon Milli Sporcularından Büyük Başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Modern pentatlon milli sporcuları, Alanya'da düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nın 3. gününde toplam 21 madalya kazanarak şampiyonadaki hegemonyasını sürdürdü. 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile tarihe geçtiler.

MODERN pentatlon milli sporcuları, Alanya'da düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nın 3'üncü gününde 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalyaya ulaştı.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nın 3'üncü günü sona erdi. Alanya'nın ev sahipliğinde 5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyon kapsamında bugün Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları yapıldı. Günün sonunda milli sporcular, 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanarak şampiyonadaki madalya hegemonyasını sürdürdü.

Altın Madalya Kazananlar:

Mix Bayrak: Asya Saat – Gökhan Uraz Altun (U9), Deniz Cantürk – Mehmet Deniz Özgül (U11), Zeynep Dilara Ünlü – Kerem Batur Genç (U13), Elif Ecem Öztürk – Mehmet Doruk Özkan (U15), Tuana Özgür – Arda Meriç (U17)

Kadınlar Bayrak: Defne Cengiz – Deniz Cantürk (U11), Zeynep Dilara Ünlü – Esma Bahtiyar (U13), Elvin Aydemir – Eda Bedir (U15), İpek Akşin – Sıdal Arslan (Büyükler)

Erkekler Bayrak: Enes Berke Taşkan – Muhittin Karahan Koç (U11), Nevzat Ata Saat – Kerem Batur Genç (U13), Serhan Efe Uçarı – Mehmet Doruk Özkan (U15), Arda Meriç – Muhammed Emir Kurtulan (U17), Jan Demir Vurdum – Eren Kıvanç Taşyaran (Genç)

Gümüş Madalya Kazananlar:

Mix Bayrak: Yaren Kalender – Nurettin Can Salcı (U19), Yağmur Malkoç – Barış Doğu Çelik (Junior), Sıdal Arslan – Mert Toprak Temiz (Büyükler)

Kadınlar Bayrak: Tulya Kesebir – Tuana Özgür (U17)

Erkekler Bayrak: Alptuğ Ulaş – Ali Akaydın (Büyükler)

Bronz Madalya Kazananlar:

Kadınlar Bayrak: Alis Müftüoğlu – Neva Sönmez (U19), Yağmur Malkoç – Nilsu Mutlu (Genç)

Şampiyona yarın Lazer Run yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.