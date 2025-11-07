Alanya'da Modern Pentatlon Milli Sporcularından Büyük Başarı

MODERN pentatlon milli sporcuları, Alanya'da düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nın 3'üncü gününde 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalyaya ulaştı.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle-Lazer Run Şampiyonası'nın 3'üncü günü sona erdi. Alanya'nın ev sahipliğinde 5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyon kapsamında bugün Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları yapıldı. Günün sonunda milli sporcular, 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanarak şampiyonadaki madalya hegemonyasını sürdürdü.

Altın Madalya Kazananlar:

Mix Bayrak: Asya Saat – Gökhan Uraz Altun (U9), Deniz Cantürk – Mehmet Deniz Özgül (U11), Zeynep Dilara Ünlü – Kerem Batur Genç (U13), Elif Ecem Öztürk – Mehmet Doruk Özkan (U15), Tuana Özgür – Arda Meriç (U17)

Kadınlar Bayrak: Defne Cengiz – Deniz Cantürk (U11), Zeynep Dilara Ünlü – Esma Bahtiyar (U13), Elvin Aydemir – Eda Bedir (U15), İpek Akşin – Sıdal Arslan (Büyükler)

Erkekler Bayrak: Enes Berke Taşkan – Muhittin Karahan Koç (U11), Nevzat Ata Saat – Kerem Batur Genç (U13), Serhan Efe Uçarı – Mehmet Doruk Özkan (U15), Arda Meriç – Muhammed Emir Kurtulan (U17), Jan Demir Vurdum – Eren Kıvanç Taşyaran (Genç)

Gümüş Madalya Kazananlar:

Mix Bayrak: Yaren Kalender – Nurettin Can Salcı (U19), Yağmur Malkoç – Barış Doğu Çelik (Junior), Sıdal Arslan – Mert Toprak Temiz (Büyükler)

Kadınlar Bayrak: Tulya Kesebir – Tuana Özgür (U17)

Erkekler Bayrak: Alptuğ Ulaş – Ali Akaydın (Büyükler)

Bronz Madalya Kazananlar:

Kadınlar Bayrak: Alis Müftüoğlu – Neva Sönmez (U19), Yağmur Malkoç – Nilsu Mutlu (Genç)

Şampiyona yarın Lazer Run yarışlarıyla devam edecek.