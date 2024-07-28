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Alanya'da düzenlenen Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan başpehlivan oldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan başpehlivanlık unvanını kazandı. Yaklaşık 750 pehlivanın mücadele ettiği güreşlerde, Enes Doğan finalde Mustafa Batu'yu yenerek birinci oldu. Açık artırmada ise güreş ağalığı için en yüksek teklifi Utkan Hasan Eminoğlu verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu.

Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti. Finalde Mustafa Batu ile karşılaşan Enes Doğan, başpehlivanlığa ulaştı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik verdi.

Güreş ağalığı için 4 kişinin yarıştığı açık artırmayı da 7 milyon 7 bin 77 lira ile en yüksek teklifi veren Utkan Hasan Eminoğlu kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Enes Doğan Antalya Alanya Spor Güncel Haberler

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