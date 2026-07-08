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Alanya'da geleneksel futnet ayak tenisi turnuvası başlıyor

Alanya'da geleneksel futnet ayak tenisi turnuvası başlıyor
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Alanya'da 6. kez düzenlenen Geleneksel Futnet Ayak Tenisi Turnuvası, 9-12 Temmuz'da Damlataş Kleopatra Plajı'nda yapılacak. 27 takım ve 72 sporcunun katılacağı turnuvada ulusal ve uluslararası rekabet yaşanacak.

Alanya'da bu yıl 6. kez düzenlenen Geleneksel Alanya Futnet Ayak Tenisi Turnuvası, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Damlataş Kleopatra Plajı'nda kurulacak özel Futnet Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar düzenlenen turnuvalar arasında en geniş katılımlı organizasyon olma özelliği taşıyan sportif etkinlikte, Alanya ekiplerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir rekabet yaşanacak. Turnuvada toplam 27 takım ve 72 sporcu şampiyonluk için kortta ter dökecek. U23 Double (23 Yaş Altı Çiftler), Elite Men Double (Seçkin Erkekler Çiftler) ve Veteran Master Double (Masterlar Çiftler) olmak üzere üç kategoride mücadele edilecek.

Uluslararası katılım ve geniş coğrafya

Turnuva, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından sporcuları Alanya'da buluşturacak. Organizasyona; Aydın, İzmir, Bingöl, Samsun, İstanbul, Antalya, Adana, Muş, Kocaeli, Konya (Akşehir), Mardin, Kütahya, Trabzon ve Düzce illerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Almanya'dan da sporcular katılacak.

Maç programı ve büyük final

Dört gün sürecek turnuvanın açılışı 9 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak ve müsabakalar her gün saat 23.00'e kadar devam edecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri grup müsabakaları ile çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. 12 Temmuz Pazar günü ise yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları gerçekleştirilecek; saat 20.00'de düzenlenecek final programı ve ödül töreniyle organizasyon sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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