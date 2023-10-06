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Alanya Belediyespor TSYD Voleybol Turnuvası'nda şampiyon oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında Alanya Belediyespor birinci oldu. Turnuvada Alanya Belediyespor'u Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Arkas Spor takip etti.