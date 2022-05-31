Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor - Haberler

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Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanya Belediyespor, Avrupa Şampiyonlar Ligi için Portekiz'e gidiyor

World Beach Soccer FIFA Dünya kulüpler sıralamasında 10. sırada yer alan City Line Alanya Belediyespor Kulübü, Avrupa Şampiyonalar Ligi Finallerine katılmak için 4 Haziranda Portekiz'e gidiyor.

World Beach Soccer FIFA Dünya kulüpler sıralamasında 10. sırada yer alan City Line Alanya Belediye spor Kulübü, Avrupa Şampiyonalar Ligi Finallerine katılmak için 4 Haziranda Portekiz'e gidiyor.

Finallere grup seri başı olarak katılmaya hak kazanan City Line Alanya Belediye spor, son Türkiye Şampiyonu ünvanı ile Avrupa'da yer alacak. Alanya Belediye spor finallerde G grubu seri başı olarak ilk maçını Almanya temsilcisi Bavaria ile yapacak. Ardından ikinci maçında İtalyan temsilcisi Naxos ve son grup maçını da Belçika temsilcisi Newteam Brussels ile yapacak.

Takıma güvendiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Futbolcularımızın arkasındayız. Her türlü desteğimiz ile üst sıralarda yer alacağından şüphem yok. Kulübe destek olan sponsor firmalara da teşekkür ederiz. El birliği ile şehrimizi plaj sporlarının Başkenti yapmaya ve spor takımlarımızı bu branşlarda en üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Alanya Belediyespor yönetimi desteklerinden dolayı Başkan Yücel'e teşekkür etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Alanya Belediyespor Portekiz Türkiye Alanya Spor Haberler

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