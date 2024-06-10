Üye Girişi
Haberler

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 1. Lig'e yükselerek başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Takımın teknik direktörü Serdar Bozkurt, 1. Lig'deki hedeflerinin yapılacak toplantı sonrası belli olacağını belirtti ve takımın Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 1. Lig'e kadar yükseldiği süreçteki başarılarını yeni sezonda da sürdürmeyi hedefliyor.

Son olarak TFF 2. Lig'de mücadele eden ve play-off finalinde 1461 Trabzon FK ile karşılaşan Iğdır FK, rakibini Sivas'ta 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Iğdır FK, 4 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den gelip play-off şampiyonu olarak çıktığı 1. Lig'de yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Bozkurt : "1. Lig tamamen farklı bir arena"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine, zorlu maçların ardından bu noktaya geldiklerini söyledi.

Fiziksel ve zihinsel olarak yorucu bir dönem geçirdiklerini dile getiren Bozkurt, "Arka arkaya 4 günde 1 maç çok yorucuydu. Rakiplerimiz çok güçlüydü ve 24 günün sonunda bir finale çıkmıştık. Bütün kazanımlar tek maça sıkışmıştı. Kazandığımızda ödül çok büyüktü ama kaybettiğimizde o emeklerin hepsi boşa gidecekti. Bundan dolayı çok yorucu oldu. Nihayetinde 1. Lig'e çıktık. Bu yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.

Bozkurt, 1. Lig'deki hedeflerinin yapılacak toplantı sonrası belli olacağını belirterek, "Kuracağımız kadro çok önemli ama tabii ki en az play-off hattında bulunmak istiyoruz. Bu direkt şampiyonluğa mı olur, play-off hattına mı olur, bunun kararını başkanımızın oluşturacağı bütçeye göre vereceğiz. 1. Lig tamamen farklı bir arena." dedi.

Takımın 3. Lig ve 2. Lig'den sonra bu noktaya gelmesinde kulüp başkanı Cantürk Alagöz'ün sunduğu imkanların önemli olduğunu anlatan Bozkurt, "Başarı ilk olarak Cantürk Alagöz'e aittir. Çünkü o imkanları sunmasa, takım buralara gelemezdi. İmkanlar olduğu için teknik heyet ve oyuncular bu başarıyı yakaladık. Dört yılda üçüncü şampiyonluk denilebilir. BAL'dan çıkan bir takım var ortada. Yapılanma çok düzgün olduktan, kurumsal yapıyı, tesisleşmeyi yaptıktan sonra bunlar arka arkaya daha rahat gelebiliyor. Bu yapı olmasaydı arka arkaya şampiyonluklar kolay olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu takım Süper Lig'i de görecektir"

Bozkurt, yeni sezonda da takımın başında bulunacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanımıza böyle bir karar aldığı, bize güvenip, bu göreve layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Biz de onu mahcup etmemek için ekip olarak elimizden gelenin fazlasıyla çalışacağız. Takımımızı 1. Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kulüp olarak Iğdır'a birçok başarı getirmeyi hedefliyoruz. Futbol bir tanıtımdır. Başarılarımız devam edecek ama bazı fiziksel şartların oturması gerekiyor. Stadın yapılması gerekiyor, bu bir gerçek. Iğdır'ın da şehir olarak gelişim göstermesi gerekiyor. Bu sadece başkanımızla olacak bir iş değil. Yarın bu takım Süper Lig'e çıktığında büyük takımlar gelecek. Fiziki şartlarımız ne kadar yeterli? Bunları tartışmamız gerekiyor. Iğdır olarak bu gerçekleri göz önüne koymamız gerekiyor. Cantürk başkanımız olduğu müddetçe bu takım Süper Lig'i de görecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl ya da önümüzdeki yıl olur ama mutlaka yaşanacaktır. Umarım bize nasip olur."

Kaynak: AA / Spor

Serdar Bozkurt Trendyol Bozkurt Futbol Iğdır Futbol Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title