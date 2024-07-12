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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekizli Ricardo Martins Guimaraes'i transfer etti

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından GD Chaves'de forma giyen Portekiz'li Ricardo Martins Guimaraes'i transfer etti. Takımın yaptığı açıklamada, Guimaraes'e hoş geldin denilerek başarılar dileyildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Portekiz 2. Lig takımlarından GD Chaves'de forma giyen Portekiz'li Ricardo Martins Guimaraes'i transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Portekiz 2. Lig takımlarından GD Chaves'de forma giyen Ricardo Martins Guimaraes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Guimaraes'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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