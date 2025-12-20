Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden Sivasspor maçına ilişkin açıklama
Iğdır Futbol Kulübü, Özbelsan Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, sezon boyunca 6 golünün iptal edildiğini ve VAR sisteminin etkisiz kaldığını belirterek, 'Bir puanımızın bile masada çalınması durumunda ligi bırakırız' uyarısında bulundu.
Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden bugün oynanan Özbelsan Sivasspor maçına ilişkin açıklama yapıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbol bitti. Sezon başından itibaren takımımızın 6 golü iptal edilmiştir. Video Yardımcı Hakem (VAR) çağırıyor, 'gol bu pozisyon verebilirsin' diyor, hakem 7 dakika izleyip vermiyor. Hakem iptal ediyor golü, VAR devreye girmiyor. Her defasında gidip federasyona 'Pardon'larla uğurlandık. Söz bitti. Bundan sonra Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün 1 puanının bile masada çalınması durumunda takımımız lige devam etmeyecektir, futbol bitmiştir." ifadelerine yer verildi.