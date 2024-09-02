Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Çoban'ı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bodrum FK forması giyen Burak Çoban ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Cantürk Alagöz'ün de katıldığı imza töreninde, yeni transfer Burak Çoban'a 'kulübümüze hoş geldin' denildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Çoban'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bodrum FK forması giyen Burak Çoban ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Burak Çoban'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İmza törenine kulüp başkanı Cantürk Alagöz de katıldı.