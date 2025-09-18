Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor Maçına Hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maç için son antrenmanını tamamladı. Takım, güzel bir performans sergilemek için çalışmalarını sürdürdü.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını teknik direktör Muhammet Reis yönetiminde, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor ile yarın saat 17: 00'de Spoint Ümraniye Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor