Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığı Serikspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Iğdır FK'nın gollerini Tsunami, Atakan Rıdvan Çankaya ve Bruno kaydetti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Pekmezci

Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Topalli), Martynov, Castro, Skvortsov (Dk. 46 Cengiz Demir), Burak Asan, Bilal Ceylan, Nalepa, Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 79 Adeola)

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Alim Öztürk (Dk. 55 Ali Kaan Güneren), Tsunami, Güray Vural, Loshaj (Dk. 40 Ahmet Emin Engin), Robin Yalçın, Bacuna (Dk. 87 Özder Özcan), Gökcan Kaya, Fofana (Dk. 56 Serkan Asan), Bruno

Goller: Dk. 6 Tsunami, Dk. 45 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 86 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Selim Dilli (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 28 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 18 Gökhan Altıparmak, Dk. 28 Burak Asan, Dk. 46 Cengiz Demir, Dk. 84 Castro (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da karşılaştığı Serikspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de yıldız isimle 2 yıllık imza atıldı
Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de yıldız isimle 2 yıllık imza atıldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti