Alagöz Holding Iğdır FK, Hatayspor'u 4-2 Yenerek Öne Geçti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 4-2 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Bu ligde eğer mücadele etmezseniz yetenekleriniz, kaliteniz ne kadar önemli olursa olsun rakip kadar mücadele etmezseniz maalesef sıralama olarak da geriye düşebiliyorsunuz." dedi.

Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

İyi başlamak istediklerini bildiren Üzülmez, "Oyuncularımızla birebir yaptığımız toplantılarda bu ligin çok kolay bir lig olmadığını biliyorduk. Bugün oyuna iyi başladık. İki günlük süre içerisinde antrenmanda yaptıklarımızın birçoğunu saha içerisinde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Üzülmez, takımın hatalarının olduğunu ve bu hataların giderileceğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Özellikle duran toplarda ve araya atılan toplarda sezon başından itibaren yediğimiz gollerde hatalarımız vardı. O hataları telafi etmek adına bugün oyuncularımız üstüne düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdi. Biz iyi bir takımız ama iyi olmak için iyi mücadele etmek lazım. Bu ligde eğer mücadele etmezseniz yetenekleriniz, kaliteniz ne kadar önemli olursa olsun rakip kadar mücadele etmezseniz maalesef sıralama olarak da geriye düşebiliyorsunuz. Tıpkı bizim olduğumuz gibi."

Maçı değerlendiren Üzülmez, şöyle devam etti:

"Bugün oyuncularım tebrik ediyorum. Oyuna giren oyuncularım sonuna kadar mücadele etti. Tabii 10 kişi kaldıktan sonra skoru korumak için sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Tebrik ediyorum oyuncularımı. 3 puan aldık ama yolumuz daha uzun. Daha önce bu ligde şampiyonluklarım var ve şampiyonlukların ne kadar zor olduğunu da biliyordum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu oyunumuzu, coşkumuzu arttırarak camiamızı iyi yerlere taşımak istiyorum. Bundan sonraki süreçte de Hatay takımına başarılar diliyorum."

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida ise, Iğdır'ın ilk yarı istediği gibi oynadığını belirterek, "Hızlı kanat oyuncuları vardı, koşu yollarına top isteyen oyunculardı. Hafta boyunca idmanlarda bunu çalışmıştık. Oyuncuların ne yapması gerektiğini biliyorlardı ama ilk yarının son dakikalarına doğru bir penaltı pozisyonu vardı. Hakem bu kararı bizim lehimize vermedi." diye konuştu.

İkinci yarıda değişiklikler yaparak oyuna müdahale ettiğini anlatan Almeida, şunları ifade etti:

"Sistemi değiştirdim. Kanatları durdurma üzerine planlar yapmıştık. Sonrasında rakip kırmızı kart gördü, net bir kırmızı karttı ama hakem çok inceledi. Sonrasında biz 3-3'ü aradık, pozisyonlar bulduk. dördüncü golü attı Iğdır. 2-3 oyuncum daha sakatlandı maalesef. Yani bildiğiniz hastaneye döndü takımımız ama devam edeceğiz. Bugün 3 puan daha kaybettik ama önümüze bakacağız mecburuz, futbol böyle."