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Alagöz Holding Iğdır FK'dan Taraftara Maç Çağrısı

Alagöz Holding Iğdır FK'dan Taraftara Maç Çağrısı
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Alagöz Holding Iğdır FK, 4 Mayıs Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maça tüm taraftarlarını davet etti. Biletlerin satışa sunulduğu belirtilen açıklamada, takımın play-off yolunda büyük bir önem taşıyan bu mücadelede destek beklediği ifade edildi.

Alagöz Holding Iğdır FK, hafta sonu oynayacağı Kocaelispor maçı için taraftarına çağrıda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, taraftarın 4 Mayıs Pazar günü oynanacak maça yoğun şekilde katılım gösterip takımı desteklemeleri istendi.

Maçın biletlerinin satışa sunulduğunun da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig 37. hafta karşılaşmasında, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk ediyoruz. Play-off yolunda büyük önem taşıyan bu mücadelede, takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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