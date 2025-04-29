Alagöz Holding Iğdır FK'dan Taraftara Maç Çağrısı

Alagöz Holding Iğdır FK, hafta sonu oynayacağı Kocaelispor maçı için taraftarına çağrıda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, taraftarın 4 Mayıs Pazar günü oynanacak maça yoğun şekilde katılım gösterip takımı desteklemeleri istendi.

Maçın biletlerinin satışa sunulduğunun da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol 1. Lig 37. hafta karşılaşmasında, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk ediyoruz. Play-off yolunda büyük önem taşıyan bu mücadelede, takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz."