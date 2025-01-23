Alagöz Holding Iğdır FK, Antoine Conte ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 30 yaşındaki stoper Antonie Conte ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Botev Plovdiv forması giyen Antoine Conte ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Antoine Conte'ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.