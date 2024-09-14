Alaçatıspor Kulübü'nde Yeni Dönem Başladı

Alaçatı spor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısında tek listeyle seçime gidildi. Kulüp Başkanlığına Ozan Gençalp seçilirken, yönetim kurulu da yenilendi. Kulüp Başkanı Gençalp, yeni dönemde altyapıya çok önem vereceklerini vurgularken, en kısa sürede 4 branş da açacaklarını açıkladı.

Alaçatı spor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı, Alaçatı 15 Eylül Stadı'nda, bugün gerçekleştirildi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanırken, tek listeyle yapılan seçimde Kulüp Başkanlığı'na Ozan Gençalp, yönetim kurulu üyeliklerine de Uğur Özen, Barış Koparal, Eren Ölmezer, Abdullah Tınaz, Ali Eren Buharalı, Samican Sezginer, Mertcan Belkıran, Muhammed Kılıç, Atahan Solak, Bekir Budin, Mehmet Metin, Burak Önal ve Erdal Özyıldız seçildi.

Genel kurul toplantısının ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ozan Gençalp, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını vurgulayarak, "Olağanüstü genel kurul toplantımıza gelen ve ilk toplantıda çoğunluğu sağlayan tüm Alaçatı spor Kulübü üyelerimize teşekkür ediyorum. Alaçatı spor Kulübü'nün ne kadar büyük bir camia olduğunu herkese göstermiş olduk" dedi.

" Basketbol, voleybol, tenis ve su sporları branşlarını açacağız"

Yeni dönem hedeflerini de açıklayan Kulüp Başkanı Gençalp, "2024-2025 sezonuna yeni projelerle başlıyoruz. Alaçatı spor Kulübü için ve büyük camiamız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Altyapımız ile ve yeni açacağımız branşlarla Alaçatı spor Kulübü'nü gerçek bir spor kulübü haline getireceğiz. En kısa sürede açmayı planladığımız 4 branş var. Basketbol, voleybol, tenis ve su sporları branşlarını açacağız. Su sporları branşında geniş bir yelpaze olacak. Alaçatımızdan çıkan kariyerli ve milli sporcularımız var. Onları Alaçatıspor Kulübümüze kazandıracağız" diye belirtti.

"Altyapıya çok önem vereceğiz"

"Yeni dönemde altyapıya çok önem vereceklerini ifade eden Gençalp, "Alaçatılı çocuklarımızın spor yapmalarını sağlayacağız. Alaçatıspor'un zaten yüksek olan marka değerini daha da yükselteceğiz. Alaçatıspor'un her zaman iddiası vardır. 100'üncü yılımıza doğru koşarken amacımız; altyapıdan çocuklarımızı A takımımıza kazandırmak olacak" diye vurguladı.

"A takımımız yarışmacı bir takım olacak"

2024-2025 sezonuna başlarken iddialı bir A takımı kuracaklarını da ifade eden Gençalp, "Sadece Alaçatı değil, yarımadadan da yetenekli sporcuları Alaçatıspor'a kazandıracağız. Şu anda A takımımızda 13 genç sporcumuz var. Bunları kadromuzda tutacağız. A takımımız yarışmacı bir takım olacak. Hedefimiz tabi ki bir üst lige çıkmak. Ama farklı branşlarla da Alaçatıspor'u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR