Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor'u 2-0 yenerek üç puanı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor'u 2-0 yenerek üç puanı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaçatıspor, Süper Amatör Lig'de deplasmanda Karabağlar Bulut Spor'u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. 15. dakikada Erdi Önal'la öne geçen Alaçatı temsilcisi, 75. dakikada Nurullah Özdicle'nin golüyle farkı ikiye çıkararak üç puanı aldı.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Karabağlar Bulut Spor'u Erdi Önal ve Nurullah Özdicle'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar Bulut Spor ile karşı karşıya geldi. Her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Alaçatı temsilcisi, üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Erdi Önal'ın attığı golle 1-0 öne geçen Alaçatıspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Alaçatıspor, 75. dakikada Nurullah Özdicle'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Alaçatıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece evden çıkan yaşlı adamın cansız bedeni sabah Boğaz'da bulundu

Gece evden çıktı: Sabaha cansız bedeni Boğaz'da bulundu
ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi

AVM'ye silahlı saldırı! 1 ölü, 6 yaralı: FBI devreye girdi
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı

Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor

Hızlı tren hattı genişliyor! 3 il daha kapsama alındı
Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye artık su stresi altında! 'Sapanca Gölü kötüye giderse Kocaeli ve Sakarya susar'

Türkiye artık su stresi altında! İki şehir için uyarı
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanacho'nun tarihi serisi sona erdi

3 golle kazandıkları maçta mutsuzlar! Tarihi seri sona erdi