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Alaçamspor'un şampiyon sporcuları dünya şampiyonluğu hedefliyor

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Alaçamspor Bocce Takımı, Uluslararası Bocce Turnuvası'nda şampiyon olarak Türk Milli Takımı ile birlikte başarı elde etti. Sporcular, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Alaçamspor'un şampiyon sporcuları, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söylediler.

Yakın zamanda Antalya Kemer'de yapılan Uluslararası Bocce Turnuvası'nda Türk Milli Takımı ile şampiyon olan Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Merve Deniz, Bocce 2. Lig'de takım halinde şampiyon olan Büşranur Uzun, Demet Şahin ve bowling il üçüncülüğü alan bowling takımı sporcuları Ezgi Akay, Aleyna Kapusuz, Esra Şahin, Edanur Kır, Özlem Saka, Melek Ünlü ile beden eğitim öğretmeni Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, Alaçam İlçe Gençlik Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ile birlikte Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'yi makamında ziyaret etti.

Şampiyon sporcuları makamında kabul eden Dereci, Alaçamspor Bocce Takımı sporcularını ve antrenörleri Gökhan Bozdemir'i tebrik ederek, "Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonlukları olan bocce takımı ile gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını bekliyoruz" dedi.

Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir ise desteklerinden dolayı Dereci'ye teşekkür ederek, hedeflerinin bu sene dünya şampiyonluğunu getirmek olacağını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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