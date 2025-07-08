Alaçamspor'dan Tarihi Başarı: Ümit Milli Takıma Tam Kadro Seçildi

Alaçamspor'dan Tarihi Başarı: Ümit Milli Takıma Tam Kadro Seçildi
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Mersin'de düzenlenen Bocce Ümit Milli Takım seçmelerinde Alaçamspor, bayanlarda 3 sporcusuyla milli takıma katılmayı başardı. Sporcular, 3-5 Ekim'de İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Mersin'de, 2-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Bocce Ümit Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza atıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 36 sporcunun katıldığı seçmelerde, Alaçamspor Bocce Takımı fırtına gibi esti.

Bayanlarda Alaçamspor'dan Merve Deniz, Semra Akyol ve Melike Coşguner, yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından Bocce Ümit Milli Takımı'na seçilerek 3-5 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Ümit Milli Takımlar Avrupa Petank Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Alaçamspor'un beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, seçmeler öncesinde aylar süren yoğun bir antrenman programı yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

"Ümit Milli Takım'ın tamamının Alaçam gibi küçük bir ilçeden çıkması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızın hepsi köy çocukları; yaz aylarında çobanlık yapıyor ya da tarlada çalışarak ailelerine destek oluyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. En büyük arzumuz, İspanya'da bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı kürsüde okutmak."

Alaçamspor, bu yıl Türk Milli Takımı'na toplam 7 milli sporcu kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. İngiltere'de yapılacak Çim Topu Avrupa Şampiyonası'na 2 sporcu, İrlanda'daki Çim Topu Dünya Şampiyonası'na 1 sporcu, Mersin'de düzenlenecek Volo Avrupa Şampiyonası'na 1 sporcu gönderilirken, İspanya'daki Ümit Bayan Milli Takım kadrosunun tamamı Alaçamspor'dan oluşuyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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