Alaçam'da Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi.

Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen şenliğe yaklaşık 600 güreşçi katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 başpehlivanın mücadele ettiği müsabakaların sonunda Özkan Yılmaz birinci, Yunus Emre Yaman ikinci, Seçkin Duman ve Ünal Karaman ise üçüncü oldu.

Güreş ağalığını ise 7 milyon 555 bin lira ile iş insanı Turgut Şahin kazandı.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 632 yıllık geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Hıdırellez şenliklerinde ve ecdat yadigarı yağlı pehlivan güreşlerinde dualar ve davul zurna eşliğinde coşku dolu anlar yaşandı. Er meydanında bilek gücü ve yürek bir araya geldi. Bu eşsiz kültürün coşkusunu ve ata sporumuzun heyecanını doyasıya yaşadık. Katılım gösteren protokol üyelerine, tüm pehlivanlarımıza, yanımızda olan hemşehrilerimize ve ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.