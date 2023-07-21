Alaçam Bocce Takımı Zonguldak'ta müsabakalara katılacak

Alaçam Bocce Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakaları'na katılmak üzere Zonguldak'a gitti. Takımın Samsun'u temsilen müsabakalara katılacağı belirtildi.

Alaçam Bocce Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakaları'na katılmak üzere Zonguldak'a gitti.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Alaçam Bocce Takımı'nın Samsun'u temsilen Zonguldak'ta 21-22 Temmuz'da yapılacak Bocce Analig Çeyrek Final Müsabakaları'nda yer alacağını söyledi.

Takımlarının Samsun'u en güzel temsil edeceklerine inandıklarını belirten Karaaslan, "Samsun'dan kız ve erkek takımı olarak katılan takımlarımıza ve antrenörümüz Sevgi Doğan'a başarılar diliyorum." dedi.