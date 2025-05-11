Al Shabab, Al Ahli'yi 3-1 Yendi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'yi 3-1 yendi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26. dakikada Mohammed Al-Thain'in golüyle öne geçerken 33. dakikada Abderazak Hamdallah'la skoru 2-0'a getirdi.

Al Ahli, maçın 36. dakikasında Gabri Veiga'nın golüyle farkı 1'e indirdi ancak 65. dakikada Al Shabab, Abderrazak Hamdallah'ın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekipte, Abderazak Hamdallah 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 6. sırada olan Al Shabab puanını 54 yaptı, 4. sıradaki Al Ahli 61 puanda kaldı.

Al Ahli'de milli oyuncu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.