Al-Okhdood, Koray Günter ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Al-Okhdood, Koray Günter ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Okhdood, Türk futbolcu Koray Günter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de forma giyen Günter, yeni takımında yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

SUUDİ Arabistan ekiplerinden Al-Okhdood, son olarak Göztepe forması giyen Koray Günter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Okhdood, Türkiye'den transfer yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü kadrosuna katan Suudi ekibi, Koray Günter'i de takıma dahil etti. Al-Okhdood, 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Koray Günter, takımıyla 30 maça çıkmış ve 2 gollük katkı sağlamıştı. Koray Günter, Al-Okhdood'dan yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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