Al Nassr'ı Ronaldo da kurtaramadı

Güncelleme:
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Al Nassr'ın tek golü Cristiano Ronaldo'dan geldi. Lige Al Nassr, rakibinin 7 puan gerisine düştü. 10'da 10 ile başlayan Al Nassr, son 4 maçında 11 puan kaybetti.

Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Hilal ile Al Nassr karşılaştı. Al-Mamlakah Arena'nda oynanan mücadeleyi Al Hilal, 3-1 kazandı.

CRISTIANO RONALDO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Al Nassr, 42. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Portekizli oyuncu, kariyerinin 959. golünü attı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekibi 57. dakikada penaltıdan Al Dawsari, 81. dakikada Muhammed Kanu ve 90+2'de yine penaltıdan Ruben Neves ile skoru 3-1'e getirerek maçı kazandı. Nassr'da kaleci Nawaf Al-Aqidi, maç sonu kırmızı kart gördü.

SON 4 MAÇTA 11 PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, puanını 38'e yükseltti. Son 4 maçında 11 puan kaybeden Al Nassr 31 puanda kaldı ve rakibinin 7 puan gerisine düştü.

Cemre Yıldız
