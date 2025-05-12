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Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken

Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Akhdoud'u 9-0 mağlup etti. Dinlendirilen Cristiano Ronaldo, maç kadrosunda yer almadı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Akhdoud ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr, deplasmanda 9-0'lık tarihi skorla kazandı.

RONALDO OLMADAN TARİHİ SKOR

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ve 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6, 59, 64 ve 74'ncü dakikalarda Sadio Mane ve 90+4'te penaltıdan Mohammed Maran kaydetti. Konuk ekipte Cristiano Ronaldo, dinlendirildiği için maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 63 yaptı. Al Akhdoud ise 28 puanda kalarak küme düşme hattında kalmaya devam etti. Ligin bir sonraki maçında Al Nassr, sahasında Al Taawon'u ağırlayacak. Al Akhdoud ise Al Fayha deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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