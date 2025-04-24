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Al Nassr'dan Kudüs'e 100 milyon Euro

Al Nassr'dan Kudüs'e 100 milyon Euro
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, West Ham United forması giyen Muhammed Kudüs için 100 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Muhammed Kudüs için sıcak bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre; Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr, Ganalı kanat oyuncusu Kudüs için West Ham'a 100 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde, Kudüs'ün sözleşmesinde Suudi Arabistan kulüpleri için 1-10 Temmuz tarihleri arasında 140 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğunu ancak Al Nassr kulübü yetkililerinin West Ham'ın oyuncuyu daha düşük bir fiyata satacağını düşündüğü ifade edildi.

LİSTE KALABALIK

Öte yandan Al Nassr'ın Kudüs transferinde mutlu sona ulaşılamaması durumunda alternatiflerini de hazırladığı belirtildi. Bu isimlerin Kaoru Mitoma, Antoine Semenyo ve Luis Diaz olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Premier Lig'de 27 maçta oynayan Kudüs, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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