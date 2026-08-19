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Al Hilal Kadın Futbol Takımı, Erciyes Kampını Tamamladı

Al Hilal Kadın Futbol Takımı, Erciyes Kampını Tamamladı
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol Takımı, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlediği kampı tamamladı. Mavi-beyazlı ekip, 2 Ağustos'ta başlayan kamp çalışmalarını Amedspor Kadın Futbol Takımı ile oynadığı ve 3-1 kazandığı hazırlık maçıyla sonlandırdı.

SUUDİ Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal Kadın Futbol takımı yeni sezon hazırlıkları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çalışmaları tamamladı.

Al Hilal Kadın Futbol takımı, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Mavi-beyazlı ekip, 2 Ağustos'ta başladığı kamp çalışmalarını Amedspor Kadın Futbol Takımı ile oynadığı ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldığı hazırlık karşılaşması ile tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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