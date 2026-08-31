Haberler

Al Hilal, Benzema ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 38 yaşındaki Karim Benzema ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, Benzema'nın katkıları için teşekkür ederken; Fransız golcü, geçen sezon 34 maçta 25 gol kaydetmişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

Benzema, Al-Hilal formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta 25 gol kaydetti.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti

Bahçede korkunç olay! Eşinin katili oldu
İstanbul'daki bu binayı gören bir daha bakıyor! Üzerinden araçlar geçiyor

Bu binayı gören bir daha bakıyor

Bakan Çiftçi'den Gürcistan çıkarması: Suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığı gündemde

Bakan Çiftçi'den Gürcistan çıkarması! Suç örgütlerinin sonu yaklaştı
Girne'deki faciada aramalar derinleşiyor! Türkiye'den özel gemi yola çıktı

Faciada aramalar derinleşiyor! Türkiye'den özel gemi yola çıktı
Garson kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Çalıştığı restoranda vahşice öldürüldü
Gemi faciasının ardından KKTC'den flaş karar: Filo Denizcilik'in seferleri durduruldu

Facianın hesabı kesildi: İkinci bir emre kadar tüm seferleri iptal

Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı: Gözlerimle gördüm

Sevgilisi tarafından aldatılan gencin feryadı yürek dağladı