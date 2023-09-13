Al Arabi, Marco Verratti'yi transfer etti
Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain'den 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain'den 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu. Katar temsilcisi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.
2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor